Der Gott des Gemetzels

Der Theatersommer Ludwigsburg leistet sich die Mutter aller bitterschwarzen Komödien – auf unserer frisch restaurierten Experimentierbühne, die sich in diesem Sommer als Gartenterrasse der Stadt Ludwigsburg anbietet. Mitten im Grünen entficht sich der Konflikt zwischen zwei gutsituierten Paaren, deren elfjährige Söhne auf dem Schulhof miteinander in einen heftigen Streit gerieten. Die Eltern wollen ganz vorbildlich den Vorfall auf sachlicher, toleranter Kommunikationsebene lösen. Doch der in gepflegter Atmosphäre beginnende Abend gerät mehr und mehr aus dem Ruder. Schließlich kotzt die Mutter des „Täterkindes“ auch noch auf die sorgfältig ausgestellten Kunstbände der Gastgeber und nun gibt es kein Halten mehr. Ob Eheprobleme, die berufliche Position bei einem Pharmakonzern oder heimliche Hamstermorde – alles muss auf den Tisch. Und schließlich wird aus dem Wortgefecht ein handgreifliches Gemetzel, das der Schulhofschlägerei in keiner Weise nachsteht. Das messerscharfe Dialog-Spiel von Yasmina Reza wurde 2011 mit Kate Winslet, Jodie Foster und Christoph Waltz verfilmt und bekommt auf dem neuen Ambiente unserer Experimentierbühne einen erstaunlich lässigen und leichten Touch.