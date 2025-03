Die Teilnehmer erkunden bei einer kostenlosen Kellerführung in der Remstalkellerei den größten Holzfasskeller Württembergs. Sie erhalten Einblick in die Welt der Herstellung und des Ausbaus der Weinspezialitäten. Im Anschluss können beste Remstalkellerei-Weine bei fachkundiger Beratung in der Vinothek verkostet werden.