Der grösste Crash aller Zeiten

Den Volksparteien läuft das Volk davon, und die Politik verharrt im Stillstand. Heute gibt es einen historischen Vertrauensverlust in die Finanzwelt, in die Politik, in die Medien und in das bestehende Geldsystem. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird kontinuierlich größer und sorgt für sozialen Sprengstoff. Es ist nicht fünf vor, sondern zehn nach zwölf. Das Zeitfenster zum Handeln wird immer kleiner. Werden Sie aktiv!

Was uns alle erwartet und wie Sie sich und Ihr Geld absichern können, das erfahrenSie bei dieser Veranstaltung.

Der Wirtschaftsexperte Marc Friedrich zählt seit Jahren zu den verlässlichsten Bestsellerautoren im Bereich Ökonomie und Finanzen. Zuletzt erschienen bei Eichborn "Der Crash ist die Lösung" und "Kapitalfehler".