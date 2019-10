Am Freitag, den 29. November ist um 15 Uhr und um 16.30 Uhr auf Einladung der Buchhandlung Zimmermann das „marotte Figurentheater Karlsruhe“ mit einer gelungenen Aufführung des Bilderbuchklassikers „Der Grüffelo“ zu Gast in der Stadthalle K3N in Nürtingen.

Der Grüffelo ist ein schreckliches Wesen mit Klauen und Tatzen, den die kleine schlaue Maus eigentlich erfunden hat, damit sie jedem, der sie fressen will mit einem großen, starken Freund drohen kann. Den Grüffelo, den gibt es nämlich gar nicht - denkt die kleine Maus - doch dann steht er leibhaftig vor ihr. Wie es der kleinen Maus gelingt, sich auch aus dieser misslichen Lage wieder zu befreien, vor allem aber von Selbstbewusstsein und Einfallsreichtum erzählt das Theaterstück, dem das erfolgreiche Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson zugrunde liegt.

Die Aufführung ist für Kinder von 4- 9 Jahren geeignet und dauert ungefähr 45 Minuten.