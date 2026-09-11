Der Grüffelo

Der große Wald ist voller Gefahren.

Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, erfindet man eben einen. So wie die kleine Maus, die jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo droht. Allein die Beschreibung seiner furchterregenden Hauer, seiner riesigen Tatzen und seiner bärenstarken Kräfte lassen Eule, Fuchs und Schlange bibbernd vor Furcht das Weite suchen. Dabei gibt es Grüffelos gar nicht. Oder doch? Plötzlich steht er leibhaftig vor der Maus, der schreckliche Grüffelo, um sie zu fressen. Doch auch da hat die pfiffige Maus die rettende Idee und überlistet ihn mit Witz, Fantasie, Mut und einer Portion Frechheit! Eine originelle und witzige Geschichte über das Überwinden von Angst mit den Mitteln der Fantasie.