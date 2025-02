Der Grüffelo

Angsthase – Pfeffernase. Wer wird denn Angst haben? Die kleine Maus hat aber trotzdem Bammel. Ist ja auch kein Wunder. Fast alle Tiere im Wald sind größer als sie. Und als dann auch noch der Fuchs kommt und sie zum „Essen einladen“ will, da muss was geschehen. Die Maus braucht einen Freund. Möglichst groß, möglichst furchteinflößend. Mit funkelnden Augen, riesigen Zähnen und einer giftig-grünen Warze auf der Nase. Und wenn es den nicht gibt, dann muss man ihn eben erfinden: den Grüffelo. Roberta Ascani inszeniert das weltberühmte Kinderbuch mit großem schauspielerischem Können, Musik und Tanzeinlagen. Für alle, die mal so richtig mutig sein wollen.

Karten sind erhältlich bei der Stadthalle Korntal Tel. (0711) 83 67 25 10, in der Bücherei Münchingen Tel. (07150) 92 07 15 40