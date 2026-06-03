Der Graf, der nicht schlafen konnte...

Wir laden Sie herzlich auf ein Picknick im Park zusammen mit unserem Pächter und Restaurantbetreiber Andreas Högg vom Wilden Mann, Wasseralfingen, ein.

Genießen Sie die Abendsonne in unserem wunderschönen Park mit weiß eingedeckten Tischen.

Mit den berühmten „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach erwartet Musikliebhaber ein besonderes Konzerterlebnis. Der Aalener Pianist und Organist Hans-Roman Kitterer das monumentale Werk im Rahmen eines Konzerts in der Villa Stützel. Das etwas mehr als einstündige Konzert erklingt auf einem modernen Konzertflügel.