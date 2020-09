"Der große Auftritt - das kleine Schwarze im Film"

„Das kleine Schwarze“, die neue Sonderausstellung im StadtMuseum Fellbach, erläutert Hintergründe und Entwicklungen zu diesem legendären Stück Stoff, das nicht nur in der Modewelt für Furore sorgte. In ihrem Vortrag beleuchtet die ausgewiesene Textilkennerin Marie Helbing vom Landesmuseum Württemberg, Stuttgart, die Rolle, die das bekannte Kleidungsstück in der Filmgeschichte spielte.

Das kleine Schwarze gilt heute als Klassiker in der Mode. Zum großen Durchbruch verhalf ihm die Schauspielerin Audrey Hepburn in einem Entwurf des Modeschöpfers Hubert de Givenchy. In „Frühstück bei Tiffany“ wurde das Kleid selbst zur Filmikone. Der Vortrag thematisiert die Inszenierung des kleinen Schwarzen am Beispiel verschiedener Filme.