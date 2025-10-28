Der Große Deutsche Bauernkrieg

„Wutbürger“ vor fünfhundert Jahren? Ankündigungen und Presseberichte der zahlreichen Veranstaltungen, die anlässlich der 500-jährigen Wiederkehr dieser umfassenden Aufstandsbewegung stattgefunden haben, verweisen auf Parallelen zu heute:

das tägliche Leben umstürzende Eingriffe der Obrigkeit werden vor allem genannt, und eine große allgemeine Unzufriedenheit als Reaktion darauf. Der Referent wird solchen Parallelen nachgehen, aber auch die großen Unterschiede zwischen damals und heute herausarbeiten. Er wird versuchen, in dem verwirrenden Dickicht der widerstreitenden Forschungsmeinungen einen Roten Faden zu finden. Ein Schwerpunkt des Vortrags soll auf den Ereignissen im Brenztal liegen.

Von Dr. Martin Burkhardt