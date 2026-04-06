Der große Gatsby

Fassung für die Kreuzgangspiele von Johannes Kaetzler.

Mitarbeit Maria Wüstenhagen.

In den Villen und Häusern an den Ufern einer Meeresbucht entfalten sich faszinierende Lebenswelten. Ein steinreicher junger Mann steht dort im Zentrum des Geschehens: Jay Gatsby. Er ist geheimnisvoll und Anlass für wilde Gerüchte. Warum nur kommt ihm niemand nahe?

Nicht weit entfernt bewohnt ein junges, sportliches Paar eine vornehme Villa am Strand. Sind sie tatsächlich so sympathisch, wie sie sich geben? Dazwischen gibt es ein winziges Haus mit einem jungen Bewohner, der mit Börsengeschäften reich zu werden versucht. Ist er so freundlich, wie er scheint? Und was ist mit der attraktiven Frau, die mit einem Autohändler verheiratet ist?

Das Schicksal treibt alle diese Menschen zueinander. In einem schwindelerregenden Geschehen enthüllen sich deren Geheimnisse, und es entfaltet sich ein gigantisches Panorama menschlicher Leidenschaften.

Die Inszenierung des berühmten Romanstoffes auf der Kreuzgang-Bühne entzündet ein Theaterfeuerwerk über die wilden zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts mit viel Musik und ganz großen Gefühlen.