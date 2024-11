Der große Traum des kleinen Engels

Mach-mit !-Konzert : Eine humorvolle Geschichte mit Musik für Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott (für Kinder ab 3 Jahren)

In dieser musikalischen Reise beginnen die kleinen Engel bereits lange vor Weihnachten die Lieder zu üben, die sie an der Krippe singen werden. Doch als sie erfahren, dass sie an Weihnachten oben im Himmel bleiben sollen, rebelliert der kleinste und frechste Engel unter ihnen. Heimlich heckt er einen Plan aus und macht sich dann – leise, leise – allein auf die weite Reise.

Dabei gerät er von einem Abenteuer ins nächste, findet jedoch immer wieder freundliche Weggefährten, die ihm helfen, den Weg zu finden. Und so schafft er es tatsächlich nach Bethlehem, unterstützt von viel Musik für Holzblasinstrumente – und natürlich den Kindern im Zuschauerraum.