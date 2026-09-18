DER GROSSE GATSBY

Klirrende Champagnergläser, glitzernde Kleider, wilde Partys: Vor 101 Jahren veröffentlichte F. Scott Fitzgerald "The Great Gatsby".

Zu Lebzeiten blieb der große Erfolg aus. Heute zählt der Roman zu den berühmtesten Werken der Weltliteratur. Schnell fand der Stoff seinen Weg auf die Leinwand sowie die Musical- und Theaterbühnen der Welt.

Wir zeigen "Der große Gatsby" in einer Inszenierung des Reihnischen Landestheaters Neuss, das übrigens genauso alt - oder jung - ist wie "Der große Gatsby". freuen Sie sich auf einen atmosphärisch dichten Theaterabend über Glanz und Glamour im New Yorker der "Roaring Twenties", über eine große Illusion, eine unerfüllte Liebe und die unwiederbringlich verlorene Vergangenheit.