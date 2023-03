Go astronaut go!

Häng dich in den Himmel

Go astronaut go!

für alle und für uns

Wenn wir zusammen schweben

glaub ich wieder ans Leben

glaub, ich hab eine Sternschnuppe gesehen

was wünschst du dir?

Dass wir uns wiedersehen

Das ist ein Landeanflug

Doch es ist so viel mehr als das

Ich rase mit 500 Sachen

In eine goldene Zukunft

Wir zählen zusammen runter

Ich hab keine Angst,

Denn der Aufprall ist niemals so hart,

wie es nicht mal versucht zu haben

Noch 10, noch 9

Noch 8, 7, 6, 5, 4

Drei Zwei Eins

Wir zeigen im Weltraum, was eigentlich nur im

Theater möglich ist: Die Suche nach der Lösung

In einer nahen Zukunft. Die Zustände auf der Erde spitzen sich zu. Vier Astronaut:innen begeben sich auf eine Reise ins Weltall. Das Ziel: Erkundung und Erforschung eines fremden Planeten – Schwerpunkt Lebensbedingungen, Wasser, Sauerstoff, gute Laune. So verschlägt es sie auf einen unbekannten Himmelskörper. Dort finden sie neben außerirdischen Lebensformen auch einen neuen Zugang zum eigenen Selbst. Doch was wird aus ihrer Mission?

Im Mittelpunkt der Arbeiten des Regie-Duos Marthe Meinhold & Marius Schötz stehen immer die Beteiligten der Produktion. In Gesprächen tauschen sich alle Mitwirkenden über Wünsche, Träume und Interessen aus. So soll eine handlungsfähige Gruppe entstehen, sowohl in der Arbeitsweise als auch in den erzählten Geschichten auf der Bühne. Zu den entstandenen Texten komponiert Marius Schötz Musik, die spielerisch die Grenzen des Musicalgenres austestet.