„Der Hällische“ – Ein Abendessen mit Rudolf Bühler

„Ein Bauer halt“ im negativen Sinn war er lange für Politiker verschiedener Couleur, für Bauernkollegen war er ein „Spinner“, weil er „teures“ Fleisch produzieren und gewinnbringend in großem Stil verkaufen wollte.

Er hat es allen gezeigt. Seine „Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall“ mit dem vor dem Aussterben geretteten „Hällischen Schwein“ ist ein Erfolgsmodell. Es beweist mit rund 1500 Vertragsbauernhöfen, dass ökologisches Wirtschaften ohne Gentechnik, aber mit hohen Tierwohl-Kriterien durchaus ein Erfolgsmodell sein kann und bäuerliche Landwirtschaft zukunftsfähig, neudeutsch „resilient“, macht.

Bühler, der auch Mitgründer und Vorsitzender des Ökoverbands ECOLAND ist und sechs Jahre in der Entwicklungshilfe gearbeitet hat, ist nicht nur regional aktiv, sondern auch entwicklungspolitisch, um seine Visionen weltweit zu verbreiten und sich zu vernetzen. So war er Anfang November mit Bundeskanzler Scholz in Ghana.

Im Interview mit dem Tübinger Journalisten Joachim Kreibich, wie immer zwischen den Gängen eines nachhaltigen 4-Gang-Menüs platziert, geht es sowohl um das Hällische Schwein, aber auch um internationale Projekte Bühlers sowie den Menschen Rudolf Bühler und um die Frage, wie es möglich ist, für die ganze Menschheit und trotzdem ressourcenschonend und glyphosatfrei zu wirtschaften.

Termin: Freitag, 12. April 2024, 18:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr

Veranstaltungsort: Gasthaus Schwanen, Hauptstr. 28, 72147 Nehren

Das „Forum Nachhaltigkeit Nehren“ (FNN) wird getragen vom SPD-Ortsverein Nehren und dem Bündnis nachhaltige Mobilität - S T E I N L A C H T A L e.V