Am 14. Juli feiert die Herrenberger Bühne wie jedes Jahr Premiere mit ihrem neuen Sommerstück beim Kulturfestival "Sommerfarben" auf dem Herrenberger Marktplatz.

Dieses Jahr spielen wir zwei Einakter von Anton Tschechow.

In „Der Heiratsantrag“ versucht ein nervöser Gutsherr um die Hand seiner Nachbarin anzuhalten – doch bald geraten beide in einen absurden Streit. In „Der Bär“ trifft eine trauernde Witwe auf einen aufbrausenden Gläubiger und plötzlich fliegen die Funken.

Zwei Komödien über Stolz, Temperament und die Irrwege der Liebe