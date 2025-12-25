Die Musik zu "Der Herr der Ringe", "Der Hobbit", "Die Ringe der Macht" - Das Konzert

Von 1936 bis 1949 schrieb J.R.R. Tolkien „Der Herr der Ringe“.

Die ersten beiden Bände erschienen 1954 – ein Kult war geboren. 1973 starb Tolkien im Alter von 81 Jahren. Sein Sohn Christopher sorgte nach seinem Tod für die Veröffentlichung weiterer Geschichten aus Mittelerde. Rund 25 Jahre nach seinem Tod begann mit einem Budget von 190 Millionen Dollar die Produktion der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“. Sie wurde weltweit zu einer der erfolgreichsten Filmproduktionen aller Zeiten.

In der zweistündigen Aufführung wird die sagenhafte Welt rund um Tolkiens „Mittelerde“ in einem einmaligen musikalischen Ereignis zum Leben erweckt – von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben. Howard Shore, der den größten Teil der Musik für die Filmtrilogien „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ sowie die Titelmusik der Serie „Die Ringe der Macht“ komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet.

Die Presse feiert das Konzert als ein „hochemotionales und mythisches Erlebnis“ und lobt: “Knapp 100 Akteure – vom gut aufspielenden Orchester über den stimmstarken Auenland-Chor bis hin zu den hervorragenden Solisten – zeigten Einsatz, um das Publikum in Tolkiens weltberühmte Fantasiewelt zu entführen… Ob bombastisch mit Pauken und Gong oder elbisch zarte Flötentöne: Immer wieder erklangen die bekannten, Oscar-prämierten Melodien von Howard Shore aus den Filmtrilogien und sorgten sofort für das passende „Kino im Kopf“… Auf den Stühlen hielt es dann am Ende weder Publikum noch Musiker. Das Publikum schaffte es mit stehenden Ovationen, die Akteure für drei Zugaben auf die Bühne zu holen.“