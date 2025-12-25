Es ist die soundsovielte Tournee des Superstars aus dem Ruhrpott. Mittlerweile hat er sogar richtig Spaß am Reisen.

“Ja! Ich sehe mir alles genau an, die Autobahn ist mein Zuhause (im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen….dadammtedammtamtam…!” So kommt Helge Schneider auch nach Heilbronn. “Ich suche immer Kontakt zu meinem Publikum, und zwar durch Musik. Auch sollen sie lachen. Wenn nicht, auch egal. Ich für meinen Teil finde vieles wahnsinnig lustig. Aber das muss man verstehen. Ich sehe mich beím Rasieren im Spiegel. Wenn ich die Perücke abziehe, gehts erst richtig los! (wahrscheinlich)!” Es ist ein Labsal für die ganze Familie! Ich mache weiter!”

Sieht man sich Helge Schneider live an, weiß man nie so genau, was einen erwartet. Denn seinen ausgeprägten Hang zur Improvisation lebt der musikalische Spaßmacher auf der Bühne hemmungslos aus.

Wie Helge Schneider es schafft, Nonsens und Niveau unter einen Hut zu bringen, das ist große Kunst. Mit einer Mischung aus absurdem Klamauk, dadaistischem Humor und anspruchsvoller Musik improvisiert sich die „Singende Herrentorte” durchs Leben. Für Heerscharen von Fans ist Helge Schneider Kult – und das nicht erst seit „Katzeklo”. Das im Ruhrpott aufgewachsene Multitalent beherrscht nahezu jedes Musikinstrument, singt, dreht Filme, schreibt Bücher und steht für sein Leben gerne auf der Bühne.

Dieses Jahr wird Helge Schneider 70 Jahre alt. „Hätte ich nie gedacht, als ich geboren wurde!” Grund genug, ihn (noch einmal) live zu erleben – mit all seinem Witz, seiner Musik und dieser unvergleichlichen Mischung aus Tiefsinn und Albernheit.

Die Band begleitet ihn gewohnt lässig durch sein riesiges Repertoire. Unzählige Kompositionen hat Helge Schneider geschrieben – oder besser gesagt: Er hat sie im Kopf. Denn aufschreiben tut er selten.

Also: wer Helge Schneider noch einmal sehen will, nix wie hin!