Bilbo Beutlin, ein Hobbit in den besten Jahren, ist gar kein Freund von Aufregungen. Wenn er geahnt hätte, was der Zauberer Gandalf bei seinem überraschenden Besuch im Schilde führte, wer weiß - vielleicht hätte er ihm die Tür seiner beschaulichen Höhle vor der Nase zugeschlagen. Dann wäre er nicht als Meisterdieb wider Willen auf eine unruhige Reise durch Gefahr und Dunkelheit geschickt worden, auf der Riesentrolle, Orks und Spinnen auf ihn warteten. Er wäre weder dem bleichen Gollum noch dem Drachen Smaug begegnet. Allerdings hätte er auch nicht erfahren, wie viel Kühnheit wirklich in ihm steckt, wie es ist, ein anderer zu werden, hoch geschätzt von Zwergen, Elben und Menschen, vertrauter Freund eines Zauberers.

»Michael Vogel und Florian Feisel beleben den Bühnenraum und lassen all die phantastischen Welten entstehen, die alt und jung an der berühmten Vorlage so lieben. Der riesige Gandalf holt den winzigen Hobbit Bilbo Beutlin in seiner kuscheligen Höhle ab, damit der auf eine Abenteuerreise geht. Mit dabei: der Zwerg, doppelt so groß wie Bilbo, denn ihm ist das Gold abhandengekommen, das der Hobbit zurückholen soll. Wie es sein muss, bekommen die drei Gefährten es mit Riesentrollen, Orks und Spinnen zu tun. Auch die sagenhaften Elben, der bleiche Gollum und der tödliche Drache Smaug treten auf. (…) Wer die verschiedenen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten so gekonnt vereint und so perfekt zusammenspielt wie das Hobbit-Team, lässt damit selbst Hollywood im Regen stehen. Nicht nur Familien waren im ausverkauften Kulturforum begeistert, deren Kinder eifrig verglichen, was sie erkannten, sondern auch viele Erwachsene.« (Fürther Nachrichten)