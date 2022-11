Hansel & Greta

Nach zwei langen Jahren gibt es endlich wieder ein NEAT Panto! Wenn NEAT (New English American Theatre) im Kulturwerk zu „Panto“ einlädt, so ist damit nicht Pantomime gemeint, wie man sie in Deutschland kennt, sondern eine große britische Tradition!

Denn um die Weihnachtszeit herum werden dort landauf, landab Märchenstücke für die ganze Familie aufgeführt, die vollgepackt sind mit schwarzem Humor, Slapstick und Musik. Und allmählich wird Panto auch in Stuttgart zur Tradition: NEAT präsentiert in diesem Jahr die achte Panto-Produktion!

Dieses Jahr hat sich NEAT einen echten Klassiker herausgesucht: Greta und ihr Bruder Hansel wollen einfach nur zur Klima-Demo. Sie packen ihr Demo-Schild, ihren Kampfgeist und ihr Handy ein, und marschieren los. Aber Ihr wisst ja: Hansel und Greta verlaufen sich im Wald - denn plötzlich funktioniert Google Maps nicht mehr! Wem sollen sie jetzt vertrauen? Troubadour Tom? Dem Glitch, der bloß Unsinn im Kopf hat? Der rätselhaften Frau und ihrer zahmen Ratte? Ihren Eltern?? Guter Rat ist teuer, aber vielleicht kann ja jemand aus dem Publikum aushelfen?