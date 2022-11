Auch dieses Jahr feiert SwingKultur die Weihnachtszeit mit der legendären Swinging Christmas Party im Kulturwerk und zwar mit Live-Musik von „Laney and the Snappy Rhythm Gang“ und weiteren weihnachtlichen oder swingenden Überraschungen.

„Laney and the Snappy Rhythm Gang“ liebt den Swing und spielt ihn seit vielen Jahren zum Tanzen und Hören gleichermaßen. Um ihre Liebe zur swingenden Tanzmusik in die Welt zu tragen, gründete die Sängerin und Tänzerin Lena „Laney“ Holldorf 2012 die Band mit ihrem Musikerkollegen, dem Saxofonisten Lajos Bartha. Seitdem spielen die fünf Musiker, stilvoll im charmanten Vintage Style der Swing-Ära gekleidet, nicht nur auf Bühnen in und um Stuttgart, sondern auch auf Veranstaltungen in ganz Deutschland von Hamburg bis Konstanz sowie in der Schweiz und in Frankreich.

Die Band feiert die Liebe zur Jazz-Musik und zum Swingtanz mit den Klassikern der Blütezeit des Swings, aber auch mit weniger bekannten Schätzen. Sie nimmt ihre Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die Roaring Twenties, über die Jahre der goldenen Jazz-Ära, bis in die 50er Jahre zum Rhythm and Blues. Mit: Laney (Lena Holldorf), Frank Eberle (Piano), Lajos Bartha (Tenor- und Sopransaxophon, Klarinette), Steffen Hollenweger (Bass) und Samuel „Sammy“ Brandt (Schlagzeug).