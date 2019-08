Der individuelle Mensch und seine Erkenntnisgrenzen

In diesem Kurs wollen wir zwei Fragen nachgehen. Zum einen: Was macht uns zu individuellen Menschen?

Ist es unser Wahrnehmen, Denken, Vorstellen und Urteilen? Oder vielmehr unser Erleben und Fühlen in Lust und Unlust, Freude und Schmerz usw.? Oder erst unser Wollen, durch das wir uns in Taten und Handlungen ausdrücken? Zum anderen: Wie schauen wir realistisch auf unser Grundverhältnis zur Welt? Haben wir prinzipiell die Möglichkeit, sie bis in alle Einzelheiten zu durchschauen? Oder stehen zwischen uns und ihr unüberwindliche Grenzen des Erkennens und damit auch einer wirklichen Beziehung mit ihr und eines gemäßen Handelns in ihr? – Übungen, Textstudium und Austausch. Textgrundlage: Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit, 6. und 7. Kapitel.

Dienstags, 19.30 Uhr

5 Abende :

1. Oktober, 15. Oktober, 12. November, 26. November, 10. Dezember

Kurs-Nr. 193R182