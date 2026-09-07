Der Intelligenz-Bluff — was KI wirklich (nicht) kann

ChatGPT schreibt, KI-Systeme erkennen Muster, führen Gespräche, generieren Bilder und Videos - es scheint, als hätten Maschinen zu uns aufgeschlossen. Doch verstehen, wissen oder denken sie wirklich?

Dieser Vortrag deckt auf, was hinter dem Eindruck künstlicher Klugheit steckt, warum jede Technologie-Generation den Intelligenzbegriff neu für sich beansprucht - und was unser Staunen über KI eigentlich über uns selbst verrät. Daniel Nill ist Perspektivprofessor an der Hochschule Heilbronn und promoviert an der Technischen Universität München.