Der Islam - Einführung in eine vielfältige Religion

An den rund 4,5 Millionen Muslimen in Deutschland entzünden sich regelmäßig öffentliche Debatten, die polarisieren und viel Aufmerksamkeit erregen. Es wird immer wieder diskutiert, ob denn der Islam zu Deutschland gehöre. Aber was ist der Islam eigentlich? Was glauben Muslime, wer sind sie und was wollen sie? Wie sieht der Lebensalltag von Muslimen aus? Und warum macht der Islam so vielen Menschen Angst? In ihrem Vortrag wird Mariam Ahmed einen Einblick in die Vielfalt des Islams und seiner reichhaltigen Geschichte gewähren sowie Ansätze für eine Betrachtungsweise vorstellen, mit denen das Zusammenleben gelingen kann.