Moscheebau, Kopftuchfrage, Religionsunterricht, Gewalt im Namen des Islam beherrschen die gesellschaftl. Debatte. Was gut läuft, kommt nicht an die große Glocke. Warum polarisiert das Thema so stark? Dr. Eißler, Islambeauftragter der Ev.Landeskirche informiert sachlich und lädt zur Diskussion ein.