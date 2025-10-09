Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert: JEAN-PHILIPPE BORDIER QUARTETT

Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert am Donnerstag, dem 09. Oktober in der Steinturnhalle Leonberg:

JEAN-PHILIPPE BORDIER QUARTETT

In der Besetzung mit Orgel, Vibraphon und Schlagzeug präsentiert der Pariser Gitarrist Jean-Philippe Bordier auf seinem dritten Album „Four is more" (Black & Blue Records) ausnahmslos Eigenkompositionen, die sich stilistisch aus der Tradition eines Wes Montgomery über George Benson bis zu Rare-Grooves speisen und so einen frischen Mix aus Swing, Funk und Latin enthalten.

Jean-Philippe Bordier, dessen Karriere sich bereits über dreißig Jahre erstreckt, ist fester Bestandteil der Pariser Jazz-Szene, wo er sich als sehr erfahrener Sideman mit George Brown, Butch Warren, Alain Jean-Marie u.v.a. einen Namen gemacht hat. Die vorliegenden Aufnahmen spiegeln neben seiner Spielfreudigkeit die Selbstverwirklichung als Komponist wieder.

Besetzung:

Jean-Philippe Bordier - git

Guillaume Naud - org

Pascal Bivalski - vib

Andreas Neubauer - drs

Guillaume Naud, Absolvent des CIM (Centre d’Informations Musicales/Paris), hat in der Vergangenheit mit diversen Vokalisten wie der ACT-Künstlerin Youn Sun Nah gearbeitet und mittlerweile einige Solo-Alben produziert. Mit ihm konnte einer

der gefragtesten Musiker der Hauptstadt gewonnen werden, der äußerst feinfühlig begleitet und als Solist einiges zu bieten hat.

Pascal Bivalski, ebenfalls Bandleader eines Quartetts, hat in den vergangenen 30 Jahren alles vom Duo bis zur Big Band- Besetzung erlebt und begeistert durch sein melodisches und swingendes Spiel. Aus der Tradition von Grössen wie Lionel

Hampton, Milt Jackson und Bobby Hutcherson kommend, führten ihn Konzert u.a. mit Musikern wie Pierre Michelot und Charles Tyler zusammen und er wurde bei legendären Festivals in Marciac und Vienne engagiert.

Andreas Neubauer aus Frankfurt, der von 2008-2012 in Paris lebte und dort seitdem regelmässig auftritt, ist durch seine stilübergreifende Vielseitigkeit zwischen traditionellem Jazz, Latin und Funk für diese Besetzung prädestiniert. Er spielte u.a.

mit Barry Finnerty, Biréli Lagrène und Larry Coryell.