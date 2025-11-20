Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert Knebo Guttenberger & Band

Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert am Donnerstag, dem 20.September 2025 in der Steinturnhalle Leonberg:

Knebo Guttenberger & Band

Angejazzter Pop oder smoother Popjazz mit Gesang

Knebo Guttenberger & Band: Knebo Guttenberger, ehemals Sänger der Guttenberger Brothers, ist ein smarter Crooner in der Traditionslinie von Frank Sinatra, in Deutschland repräsentiert durch Tom Gäbel oder Jeff Cascaro. Jazz und Swing mit Gesang, meistens auch in deutscher Sprache, erinnern zuweilen an den viel zu früh verstorbenen Roger Cicero. Jazz, Swing und Bossa zeichnen das Profil der fabelhaften Knebo Guttenberger Band mit Frank Eberle am Klavier, Felix Schrack am Schlagzeug, Mini Schulz am Kontrabass und Stefan Koschitzki am Saxofon.