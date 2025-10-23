Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert: Werner Acker trifft Pauline Ruhe (voc)

Der Jazzclub Leonberg e.V. präsentiert am Donnerstag, dem 23.Oktober 2025 in der Steinturnhalle Leonberg:

Werner Acker trifft Pauline Ruhe (voc)

Soul / Jazz / Rhythm & Blues

Wenn zwei fantastische Musiker*innen zum ersten Mal aufeinandertreffen und zusammenspielen, passieren sehr häufig besondere und wunderbare Momente der musikalischen Interaktion und Stimmungen.

Heute trifft der seit Jahren national und international tourende Gitarrist Werner Acker auf die Sängerin Pauline Ruhe, die mit ihrer natürlichen und authentischen Art zu singen bereits für Aufstehen in der BW Musikszene gesorgt hat.

Zusammen mit der eingespielten Rhythm-Section Florian Dohrmann und Felix Schrack spielt die Band Lieblingsstücke aus der Jazz- und Soulstilistik.

Band:

Pauline Ruhe - voc

Werner Acker - git

Florian Dohrmann - kontrabass

Felix Schrack - drums

Pauline Ruhe (Gesang) ist eine außergewöhnliche Sängerin, deren Stimme den Zuhörer in eine andere Zeit und einen anderen Raum zu versetzen vermag. Mit ihrer kraftvollen und zugleich zarten Ausdruckskraft verleiht sie jedem Ton eine emotionale Tiefe, die in den Herzen ihrer Zuhörer nachhallt. Schon früh sammelte sie Bühnenerfahrung und schloss sich schnell Projekten mit renommierten Jazzmusikern an, die ihr nicht nur wertvolle Erfahrungen brachten, sondern sie auch weithin bekannt machten.

Werner Acker (Gitarre) war und ist als Solist und Sideman in vielerlei Stilrichtungen auf unzähligen Festival- und Clubbühnen und Tonträgern zu hören.

Florian Dohrmann (Kontrabass), geb 1972 in Tübingen ist ein eleganter Stilwanderer am Kontrabass. Studiert hat er bei Thomas Stabenow an der Musikhochschule Stuttgart. Er hat sich über die Jahre hinweg mit vielen namhaften Kolleginnen und Kollegen ein breites künstlerisches Spektrum erspielt.

Felix Schrack (Schlagzeug) erhielt mit 6 Jahren bereits ersten Klavier- und Schlagzeugunterricht und konnte dank seines musikalischen Elternhauses bereits als Kind viel Musik hören und machen. Er studierte an den Musikhochschulen Stuttgart und Würzburg. 2017 war er für den Jazzpreis Baden-Württemberg nominiert. Inzwischen gilt er als einer der vielseitigsten und gefragtesten Schlagzeuger und hat bereits mehr als 20 Alben eingespielt.