Der junge König (The Young King) ist bei weitem mehr als ein „sozialkritisches Märchen in dem Selbigem, der unter Schäfern aufwuchs,

seines Reichtums überdrüssig wird und am Ende zu einer Christus gleichen Figur stilisiert wird“. Sein plötzlicher sozialer Aufstieg löst in ihm eine Faszination, gleichwohl eine Überforderung und letztendlich einen Läuterungsprozess aus, der ihn in seiner persönlichen Entwicklung zu sich selbst und seiner göttlichen Quelle führt. Den künstlerischen Sprecher Christian Jungwirth und das „Ensemble Départ!“ verbindet eine langjährige Kooperation, bei der unter anderem der Mythos „Amor & Psyche“ seinen heiteren, das Märchen „Der Fischer und seine Seele“ seinen leidenschaftlichen Ausdruck findet. Erleben Sie die innere Reise des Protagonisten mit Musik von Verdi, Wagner, Vierne u.a.

Ilona Waidosch, Mezzosopran

Berthold Mai, Orgel und Klavier

Christian Jungwirth, Sprecher