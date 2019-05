Der Junge mit dem Koffer

"Es ist wie der Himmel auf Erden", schreibt der älteste Sohn aus London. Diese Hoffnung haben die Eltern auch für ihren jüngsten Sohn, Naz. Als in ihrer Heimat Krieg ausbricht, vertrauen sie Naz einem Schlepper an, der ihn sicher in das Land bringen soll, das "wie Milch und Honig" ist. Bald aber bleibt Naz auf sich allein gestellt, und erkennt: "Als ich zu Hause war, da war ich einfach ich. Jetzt bin ich ein Flüchtling". Es bleiben ihm nur die Geschichten, die sein Vater ihm daheim vor dem Einschlafen erzählte. Daraus schöpft er Mut und Hoffnung und manch rettende Idee, um die Gefahren, die Härte und die Enttäuschungen der Flucht zu überwinden.

54 Schülerinnen und Schüler der Stufe 7 haben sich seit Beginn des Schuljahres in den Bereichen Schauspiel, Tanz, Video, Musik, Bühnenbild eingebracht und diese Inszenierung gemeinsam erarbeitet.