Der Junge muss an die frische Luft (Eintritt frei)

„Psychiatrie sucht Gemeinde – Geschichte und Entwicklungslinien der Sozialpsychiatrie“ — Veranstaltung im Rahmen des Monats der Seelischen Gesundheit in Tübingen

Impulsgespräch mit Reinhold Eisenhut, ehem. Geschäftsführer VSP

Brezelfrühstück, Impuls, Austausch und im Anschluss der Film – ein besonderes Sonntagsprogramm im Kino Arsenal.

Referent:

Reinhold Eisenhut (Geschäftsführer des VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e. V. von 1988 bis 2022) beschäftigte sich sein gesamtes Berufsleben mit der außerklinischen Versorgung von Menschen mit seelischer Erkrankung. Darüber hinaus war er Sprecher des Fachausschusses des Betreuten Wohnens in Familien der DGSP (Deutsche Gesellschaft für Sozialpsychiatrie e.V.) und u.a. elf Jahre Mitglied des Landesvorstands im Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Zum Impuls:

Herr Eisenhut wird uns anschaulich einen Überblick über die gesellschaftlichen Veränderungen im Umgang mit Menschen mit psychischer Erkrankung in den letzten 50 Jahren geben. Wir erfahren, wie die sogenannte Sozialpsychiatrie entstand und welchenStellenwert sie aktuell hat. Der Ausblick in die Zukunft und welche Veränderungen gesellschaftlich notwendig sind, sollen dann in einen angeregten Austausch münden.

Zum Film:

Ruhrpott 1972. Der pummelige neunjährige Hans‐Peter wächst auf in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner „Omma“ Änne. Aber leider ist nicht alles rosig. Dunkle Schatten legen sich auf den Alltag des Jungen, als seine Mutter nach einer Operation immer bedrückter wird. Für Hans‐Peter ein Ansporn, seine komödiantische Begabung immer weiter zu perfektionieren. Die berührende Kindheitsgeschichte eines der größten Entertainer Deutschlands, Hape Kerkeling.

Deutschland 2018 / 99 Minuten

Regie: Caroline Link

FSK: 6

Eintritt frei, Anmeldung bis Montag, 10. Oktober 2022 an: martina.wagner@tuebingen.de

Veranstaltung in Kooperation mit der Universitätsstadt Tübingen und dem VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e. V.