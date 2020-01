× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Hans-Peter (Julius Weckauf) ist ein aufgeweckter Junge, der andere gerne zum Lachen bringt.

Sowohl die Kunden seiner Oma als auch die Verwandtschaft lieben ihn dafür. Als seine Mutter Margret eines Tages in eine tiefe Depression verfällt, spornt es Hape nur noch mehr an. Er will alles tun, um seine Mutter endlich wieder glücklich zu sehen.

Dauer: 100 Minuten