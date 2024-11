Der König der Löwen - The Music live in Concert

Der Oscar-prämierte Soundtrack von Filmmusik-Legende Hans Zimmer prägt nun schon seit 27 Jahren den weltweit erfolgreichen Zeichentrickfilm „Der König der Löwen“:

Afrikanische Rhythmen und Klänge gepaart mit monumentalen, epischen Melodien. Die ergreifenden Hits von Sir Elton John wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“ sind zeitlos und für die Ewigkeit komponiert.

Mit kaum einem anderen Film-Soundtrack verbinden ganze Generationen so viele persönliche Emotionen und Erinnerungen wie mit Disneys „König der Löwen“. Die Geschichte des Löwenjungen Simba, der sich auf die Suche nach seinem Platz im ewigen Kreislauf des Lebens macht, hat eine archaische Grundstruktur, die über Generationen hinweg fasziniert.

Die großartigen Stimmen des Chors begrüßen das Publikum zu diesem faszinierenden Abend und begleiten das Ensemble der Cinema Festival Symphonics, wenn sie die orchestrale Version der ikonischen Filmsongs spielen. Die Zuschauer tauchen direkt ein in die Welt von Simba, Nala und Co., wenn die mitreißenden Klänge live auf der Bühne spielen und mit kunstvollen Leinwand-Animationen emotionalisiert werden.

Voller Freude und Leichtigkeit wird es, wenn die Melodie von „Ich will jetzt gleich König sein“ den Raum erfüllt. Die fröhlichen Rhythmen von „Der Morgenreport“ versetzen jeden in gute Laune. Und besonders emotional wird es, wenn das Orchester das Publikum in den tragischen Tod von Mufasa mitnimmt und tiefe Gefühle hervorruft.