Der Körper als Bühne

Kunstzentrum Karlskaserne Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg

FR 21.11.2025 // 19:00 - 22:00

Physical Theatre - Ein körperorientierter Zugang zu Ausdruck, Präsenz und Spielfreude

Wir tauchen ein in die Grundlagen des Physical Theatre als kreative Ausdrucksform jenseits von Sprache.

Bewegung, Tanz und Körpertheater werden unsere Stationen sein.

Im Fokus steht die Wahrnehmung des eigenen Körpers als Instrument für Ausdruck und Kommunikation.

SA 22.11.2025 // 16:00 - 19:00

Teatro Tango® - Die sinnliche Verbindung von Tanz und Bewegungstheater 

Mit Elementen des Teatro Tango erforschen wir emotionale Tiefe in Bewegung.

Nähe und Distanz, Kontakt und Abgrenzung werden zu einem dynamischen Spiel innerer Prozesse.

Es handelt sich nicht um einen Paartanz-Kurs, vielmehr nähern wir uns dem Wesen des Tangos jenseits des traditionellen Tanzes.

