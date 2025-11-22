"Der Kaiser und die Nachtigall" zum 100jährigen Jubiläum von Gerhards Marionetten

Märchen, Musik, Magie: Weltpremiere in Schwäbisch Hall „Der Kaiser und die Nachtigall“ als Live-Familienerlebnis.

Was entsteht, wenn sich das älteste Marionettentheater Baden-Württembergs, ein preisgekrönter Filmkomponist, ein 60-köpfiges Orchester und eine der bekanntesten Stimmen des deutschen Fernsehens zusammentun? Eine Weltpremiere, wie sie Schwäbisch Hall noch nie erlebt hat.

Zum großen Finale des 100-jährigen Jubiläums bringt Gerhards Marionettentheater gemeinsam mit dem Stadtorchester Schwäbisch Hall eine völlig neuartige Inszenierung auf die Bühne: Das Märchen „Der Kaiser und die Nachtigall“ von Hans Christian Andersen wird als Gesamtkunstwerk für die ganze Familie aufgeführt – mit bewegten Marionetten, sinfonischer Blasorchester-Livemusik und packender Erzählstimme.

Große Namen für ein großartiges Erlebnis

Die Musik wurde eigens für diese Produktion vom Düsseldorfer Komponisten Jan Andrees komponiert. Der erfahrene Orchestrator wirkte bereits an internationalen Filmproduktionen wie The Crow, Konklave oder Stowaway mit. Seine Komposition bringt die poetische Tiefe des Märchens ebenso wie dessen dramatische Momente eindrucksvoll zum Klingen.

Als Erzähler führt Olaf Pessler durch das Märchen. Seine markante Stimme ist bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen (ARD, ZDF, ARTE) und Hörbüchern wie den Panama Papers. Seine Erzählweise wird das Publikum live durch die Geschichte begleiten.

Musik, Spiel und Stimme – live auf der Bühne Unter der musikalischen Leitung von Anne Böhmewird das Werk vom Stadtorchester Schwäbisch Hall mit rund 60 Musikerinnen und Musikern live gespielt – eine neuartige Herausforderung.

100 Jahre – und ein Blick nach vorn

Für Gerhards Marionettentheater markiert die Inszenierung den Höhepunkt eines ganzen Jubiläumsjahres – und zugleich einen Schritt in die Zukunft des Theaters, mit einer neuen, transportablen Bühne.

Ein Erlebnis für alle Generationen

Die Aufführung vereint Musik, Theater und Literatur auf einzigartige Weise – und richtet sich an Kinder ab 6 Jahren sowie Erwachsene, die sich verzaubern lassen möchten. Marionetten, Musik und Stimme erzählen gemeinsam eine Geschichte über Freiheit, Schönheit, Technikbegeisterung und die Kraft der Natur.

Marionettenspiel: Gerhards Marionetten

Sprecher: Olaf Pessler

Komposition: Jan Andrees

Stadtorchester Schwäbisch Hall unter der Leitung von Anne Böhme

Das Konzert findet im Rahmen des Kulturjubiläumsjahres statt.