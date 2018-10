Der Kampf ums Wählen

Am 12. November 1918 wurde in Deutschland nach langem Kampf das Frauenwahlrecht ausgerufen: Heute selbstverständlich, in der Geschichte der westlichen Demokratien allzu lange unvorstellbar. Dieses hundertjährige Jubiläum ist ein guter Grund zu feiern! Oder... sich zu fragen, welche analogen Kämpfe uns heute begegnen. Die globalen Migrationsbewegungen der letzten und kommenden Jahrzehnte bringen mit sich, dass besonders in Städten immer mehr Menschen leben, die keine oder nur eingeschränkte Bürgerrechte haben. Ist die Möglichkeit eines Ausländer*innenwahlrechts heute genau so undenkbar – und genau so anzustreben – wie das Frauenwahlrecht es vor 100 Jahren war? Wie wollen wir politische Beteiligung im 21. Jahrhundert denken? Das Zimmertheater Tübingen und das Zürcher Kollektiv Neue Dringlichkeit laden Expert*innen ein, um sich am 24. November in einem Symposium darüber auszutauschen und Perspektivwechsel einzuüben.

In unserer Reihe ITZ time to talk! – Probenauftakt laden wir Referent*innen aus Politik, Wissenschaft, Journalismus und anderen Bereichen ein, um die Themen der Produktionen zu beleuchten. In der gemeinsamen Diskussion mit dem Ensemble, den Produktionsteams und der interessierten Öffentlichkeit entsteht so die Möglichkeit, die Inszenierungsprozesse gedanklich vom Start weg bis zur Premiere zu begleiten.

Hinweis Studierende können durch regelmäßige Teilnahme im Rahmen des Studium Professionale ECTS-Punkte erwerben.