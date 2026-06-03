EIN TIERISCHER SPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE.

Die Stuttgarter Philharmoniker sind bei den OH! mit ihrem Kinder- und Familienkonzert Der Karneval der Tiere im Festspielhaus CCH zu Gast! Der Löwe erwacht nach einem Mittagsschlaf und stellt fest: Seine Krone ist verschwunden! Mit Musik von Camille Saint-Saëns und unter Mitwirkung von Erzähler Juri Tetzlaff begeben sich weise Orakelschildkröten, aufmerksame Kängurus und viele andere Tiere auf die Suche. Ein musikalisches Abenteuer für alle ab 6 Jahren!