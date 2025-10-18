Der Kasper schlägt die Fliegen tot

Fliegen aus aller Welt kommen nach Esslingen. Sie sitzen an den Wänden, hocken auf Dächern und krabbeln über den Rathausplatz — das Gesumme wird unerträglich.

Da erscheint ein 16 Meter hoher Kasper mit einer riesigen Fliegenklatsche und will dem Spuk ein Ende bereiten: Ein gigantischer Totentanz zum Thema Widerstand, Vielfalt, Diversität und Solidarität beginnt.

Die Koproduktion mit Gütesiegel Kultur* (Stuttgart), dem internationalen figuren.theater.festival Erlangen und Snuff Puppets (Melbourne) wurde gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart sowie dem Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Vorstellung in Esslingen wird unterstützt durch die Hermann Paule GmbH & Co. KG.