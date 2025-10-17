Der King kehrt zurück - Elvis reloaded

Soloprogramm von Bernd Kohlhepp.

Das Erfolgsprogramm geht in eine neue Runde: Herr Hämmerle, der wildgewordene, wortgewaltige Schwabe, trifft den Weltstar aus Memphis. Schon einige Jahre beweist dieses ungleiche Gespann: „Rock and Roll isch beautiful!“ Jetzt sind sie sogar zu dritt, denn Herr Hämmerle hat einen Hund aus einer Haushaltsauflösung abbekommen. Wie der schwäbische Horizontaldenker mit dem Nachlass der Nachbarin zurechtkommt, wie er erste kleine Erfolge im Fitness-Studio feiert und schließlich in einer regionalen Castingshow abräumt, erleben Sie in diesem Abend mit dem Tübinger Multitalent Bernd Kohlhepp.