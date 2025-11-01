Der Klang der irischen Insel

Club Kuckucksei Nürtingen Neckarstraße 14, 72622 Nürtingen

Am 1. November, dem offiziellen International Uilleann Piping Day, wollen wir das majestätische, sanft klingende und zugleich geheimnisvolle Instrument der Uilleann Pipes feiern – und Euch dazu einladen, dieses besondere Ereignis live zu erleben.

Taucht mit uns ein in die Welt der irischen Musik: Wir präsentieren eine kurzweilige Entdeckungsreise – wir spielen ausgewählte Stücke, erzählen Anekdoten, erläutern das Instrument und seine klanglichen Besonderheiten und lassen Euch teilhaben an der Magie des Chanters, der Drones und des Bellow.

Info

Club Kuckucksei Nürtingen Neckarstraße 14, 72622 Nürtingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Der Klang der irischen Insel - 2025-11-01 20:30:00 Google Yahoo Kalender - Der Klang der irischen Insel - 2025-11-01 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Klang der irischen Insel - 2025-11-01 20:30:00 Outlook iCalendar - Der Klang der irischen Insel - 2025-11-01 20:30:00 ical

Tags