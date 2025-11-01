Der Klang der irischen Insel

Am 1. November, dem offiziellen International Uilleann Piping Day, wollen wir das majestätische, sanft klingende und zugleich geheimnisvolle Instrument der Uilleann Pipes feiern – und Euch dazu einladen, dieses besondere Ereignis live zu erleben.

Taucht mit uns ein in die Welt der irischen Musik: Wir präsentieren eine kurzweilige Entdeckungsreise – wir spielen ausgewählte Stücke, erzählen Anekdoten, erläutern das Instrument und seine klanglichen Besonderheiten und lassen Euch teilhaben an der Magie des Chanters, der Drones und des Bellow.