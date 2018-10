Der Klang des Südens Maria Letizia Grosselli, Sopran · Stefania Neonato, Hammerflügel

Louise Farrenc, Fanny Mendelssohn und Clara Wiecks Lieder und Klavierstücke

Das Programm beschäftigt sich mit dem musikalischen Lied- und Klavierwerk von drei der größten Komponistinnen des 19. Jahrhunderts.

Die offensichtliche Liebe Fanny Mendelssohns für die italienische Landschaft und den südlichen Geist inspirierte sie zu den Liedern und Klavierstücken ihrer Italienreise. Eindrucksvoll ist die Gestaltung des Motivkomplexes einer glücklichen und unglücklichen Liebe – nuancenreich, heftig, romantisch, zu hören in den “Chansons” von Louise Farrenc und den frühen französischen Lieder von Fanny.

Von der Sehnsucht nach dem Süden und die Entdeckung des Neuen zeugen die naturalistischen Lieder op. 23 von Clara Wieck und das erste “Wanderlied” von Fanny Mendelssohn. Clara Wiecks “Notturno” für Klavier aus der “Soirees musicales” und Louise Farrencs “Variations Brillantes” entführen das Publikum in den ganz besonderen Stil der italienischen Romantik.

Stefania Neonato, geboren in Trento, studierte mit Alexander Lonquich, Riccardo Zadra und Leonid Margarius, um später unter der Leitung von Stefano Fiuzzi an der Accademia Internationale in Imola die Masterprüfung im Hammerklavier abzulegen. Den „Doctor of Musical Arts“ in „Historical Performance Practice“ erlangte sie an der Cornell University, New York mit Malcom Bilson. 2007 war Stefania Neonato Preisträgerin beim Internationalen Wettbewerb für Hammerklavier „Musica Antiqua“ in Bruges; hier erhielt sie auch den Publikumspreis. 2012 wurde sie zum 1. Internationalen Wettbewerb für Hammerklavier „G. G. Ferrari“ in Rovereto als Jurymitglied berufen. Seit 2013 hat Stefania Neonato eine Professur für Hammerklavier an der HMDK Stuttgart inne. Sie konzertiert auf einem originalen Hammerfluegel von Joseph Boehm (1825/Wien, Restaurierung 2015).

Maria Letizia Grosselli studierte am Konservatorium F. A. Bonporti Lyrischen Gesang, gefolgt von einer Ausbildung an der Internationalen Akademie für Musik in Mailand mit dem Maestro Vincenzo Manno fort. Sie vertiefte ihr Studium in Masterklassen mit Renata Scotto, Raina Kabaiwanska und Regina Resnik. Sie gewann im internationalen Wettbewerb für junge Opernsänger „Riccardo Zandonai“ in Riva del Garda den Spezialpreis „Riccardo Zandonai“. Seit 2010 ist sie Gast beim Internationalen Festival Arena in Verona, wo sie unter der Direktion von Franco Zeffirelli in der Rolle der Liù in "Turandot", in "Nabucco" neben Placido Domingo und unter der Direktion von Daniel Oren in den Opern "Aida" und "Madame Butterly" gesungen hat. Sie konzertiert als Opernsängerin an nationalen und internationalen Bühnen.