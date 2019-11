Der Klavierspieler vom Gare du Nord

× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Musik, Drama | Frankreich 2018 | Regie: Ludovic Bernard | Länge: 106 Minuten | FSK: ab 0.

Bahnhofstrubel in Paris: Menschen strömen durcheinander, gehetzt, anonym, blind und taub für einander. Mathieu Malinski hat sich auf eine Insel inmitten dieses geschäftigen Gewusels zurückgezogen. Der junge Mann sitzt an einem öffentlichen Klavier, er spielt ganz für sich und doch auch für die ganze Welt. Und einer ist im Publikum, der wahrnimmt, dass die Musik für Mathieu mehr ist als ein zerstreuendes Hintergrundrauschen: Pierre Geithner, Leiter des Pariser Konservatoriums. Nur zu gern würde er den jungen Mann fördern, doch Mathieu Malinski hat schon zu viele Enttäuschungen erlebt und weist ihn ab. Bis zu dem Tag, an dem er wegen Diebstahls vor Gericht steht und niemanden hat – außer Pierre Geithner, der seine Haftstrafe in Sozialstunden am Konservatorium umwandeln lässt und ihn dann zum renommiertesten Klavierwettbewerb des Landes anmeldet.