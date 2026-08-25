Der kleine Chef und der Sommelier

Spezial-Thema: 'Steiermark'

Der ‚kleine‘ Chef Florian Brendel und Sommelier Oliver Bönsch leiten zum 12. Mal durch den Abend. Ob ‚klein‘ jetzt mit Remy, dem kleinen Chef aus ‚Ratatouille‘ zu tun hat, oder daran liegt, dass er der ‚Jüngste‘ unserer 1997 angetretenen Pächter ist – wir wissen es nicht. Kochen kann er jedenfalls – und Oli weiß bestens über Weine Bescheid. Denn er ist seit fast 25 Jahren als Sommelier mit seinem Unternehmen Bönsch-Weine selbstständig und unterwegs im Namen des Weins.

Die beiden servieren 4 ½ Gänge und kredenzen hierzu eine fachkundig moderierte Weinbegleitung passend zum jeweiligen Thema des Abends, das immer eine Weinbauregion darstellt – diesmal: Die Steiermark! Auf den Tisch kommen Klassiker aus dem sonnigen Süden Österreichs sowie fünf korrespondierende und erstklassige Weine aus der Grünen Mark.

Menü

AB: Vulcano Wildkräuterfilet | 360°LAIB

Kastanienschaum | Kürbiskern-Käse-Stangerl

Vogerlsalat | Kernöl | Erdäpfel | Saibling

Märkisches Schweinefilet aus dem Niedrigtemperaturofen | Brezenknödel | Schwammerl

Käferbohnen | Zotter-Schokoladen | Salzkaramell

Vegetarische Alternative:

AB: Käse-Carpaccio

Kastanienschaum | Kürbiskern-Käse-Stangerl

Vogerlsalat | Kernöl | Erdäpfel

Steinpilz-Brezenknödel | Schwammerl

Käferbohnen | Zotter-Schokoladen | Salzkaramell

Wir bitten um Verständnis dafür, daß wir bei dieser Veranstaltung Lebensmittelunverträglichkeiten nicht berücksichtigen können.