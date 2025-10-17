Der kleine Chef und der Sommelier

Thema: 'Pfalz'

Der ‚kleine‘ Chef Florian Brendel und Sommelier Oliver Bönsch leiten zum 11. Mal durch den Abend. Ob ‚klein‘ jetzt mit Remy, dem kleinen Chef aus ‚Ratatouille‘ zu tun hat, oder daran liegt, dass er der ‚Jüngste‘ unserer 1997 angetretenen Pächter ist – wir wissen es nicht. Kochen kann er jedenfalls – und Oli weiß bestens über Weine Bescheid. Denn er ist seit über 20 Jahren als Sommelier mit seinem Unternehmen Bönsch-Weine selbstständig und unterwegs im Namen des Weins.

Die beiden servieren 4 ½ Gänge und kredenzen hierzu eine fachkundig moderierte Weinbegleitung passend zum jeweiligen Thema des Abends, das immer eine Weinbauregion darstellt – diesmal: Die Pfalz! Auf den Tisch kommen Pfälzer Köstlichkeiten sowie fünf Vertreter erstklassiger Weine längs der ältesten Weinstraße Deutschlands.

Menü

AB: Reh Tataki | Hokkaido

Gewürztraminer-Rahmsuppe

Grumbeerkiechle | Carpaccio vom Färöer Lachs

Pfälzer Saumagen vom Schwäbisch Hällischen Landschwein | Weinsauerkraut | Urfranke vom Brothof Weiß

Apfel-Riesling-Chutney | Ziegenfrischkäse

Vegetarische Alternative auf Vorbestellung:

AB: Hokkaido | Schafskäse

Gewürztraminer-Rahmsuppe

Grumbeerkiechle | Kirschtomaten, Egerlinge und Frühlingslauch | Limburger

Vegetarischer Pfälzer Saumagen | Kräuterdip

Apfel-Riesling-Chutney | Ziegenfrischkäse

Wir bitten um Verständnis dafür, daß wir bei dieser Veranstaltung leider keine veganen Alternativen anbieten und Lebensmittelunverträglichkeiten nicht berücksichtigen können.