Der kleine Chef und der Sommelier

Thema: 'Pfalz'
Der ‚kleine‘ Chef Florian Brendel und Sommelier Oliver Bönsch leiten zum 11. Mal durch den Abend. Ob ‚klein‘ jetzt mit Remy, dem kleinen Chef aus ‚Ratatouille‘ zu tun hat, oder daran liegt, dass er der ‚Jüngste‘ unserer 1997 angetretenen Pächter ist – wir wissen es nicht. Kochen kann er jedenfalls – und Oli weiß bestens über Weine Bescheid. Denn er ist seit über 20 Jahren als Sommelier mit seinem Unternehmen Bönsch-Weine selbstständig und unterwegs im Namen des Weins.
Die beiden servieren 4 ½ Gänge und kredenzen hierzu eine fachkundig moderierte Weinbegleitung passend zum jeweiligen Thema des Abends, das immer eine Weinbauregion darstellt – diesmal: Die Pfalz! Auf den Tisch kommen Pfälzer Köstlichkeiten sowie fünf Vertreter erstklassiger Weine längs der ältesten Weinstraße Deutschlands.
Menü
AB: Reh Tataki | Hokkaido
Gewürztraminer-Rahmsuppe
Grumbeerkiechle | Carpaccio vom Färöer Lachs
Pfälzer Saumagen vom Schwäbisch Hällischen Landschwein | Weinsauerkraut | Urfranke vom Brothof Weiß
Apfel-Riesling-Chutney | Ziegenfrischkäse
Vegetarische Alternative auf Vorbestellung:
AB: Hokkaido | Schafskäse
Gewürztraminer-Rahmsuppe
Grumbeerkiechle | Kirschtomaten, Egerlinge und Frühlingslauch | Limburger
Vegetarischer Pfälzer Saumagen | Kräuterdip
Apfel-Riesling-Chutney | Ziegenfrischkäse
Wir bitten um Verständnis dafür, daß wir bei dieser Veranstaltung leider keine veganen Alternativen anbieten und Lebensmittelunverträglichkeiten nicht berücksichtigen können.