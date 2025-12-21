Der kleine Chef und der Sommelier

Spezial-Thema: 'Andalusien'

Der ‚kleine‘ Chef Florian Brendel und Sommelier Oliver Bönsch leiten zum achten Mal durch den Abend. Ob ‚klein‘ jetzt mit Remy, dem kleinen Chef aus ‚Ratatouille‘ zu tun hat, oder daran liegt, dass er der ‚Jüngste‘ unserer 1997 angetretenen Pächter ist – wir wissen es nicht. Kochen kann er jedenfalls – und Oli weiß bestens über Weine Bescheid. Denn er ist seit über 20 Jahren als Sommelier mit seinem Unternehmen Bönsch-Weine selbstständig und unterwegs im Namen des Weins.

Die beiden servieren 4 ½ Gänge und kredenzen hierzu eine fachkundig moderierte Weinbegleitung passend zum jeweiligen Thema des Abends, das immer eine Weinbauregion darstellt – diesmal: Andalusien! Auf den Tisch kommen Klassiker der spanischen Küche sowie fünf Vertreter erstklassiger Weine aus dem sonnigen Süden Spaniens.

Menü

AB: Jamon - frisch aufgeschnittener Schinken

1. Mandelrahm | Chorizo

2. Seeteufel | Fino-Zitrone | Keltenhof Kräuter

3. Maurischer Iberico Bellota-Spieß vom Weber-Grill | Patatas Bravas |Mojo

4. Turrón-Parfait | Xocolata

Vegetarische Alternative:

AB: Manchego | Pimientos de Padron

Mandelrahm | Glacierte Trauben

Gemüsespieß vom Weber-Grill | Patatas Bravas | Mojo

Turrón-Parfait | Xocolata

Wir bitten um Verständnis dafür dass wir bei dieser Veranstaltung leider keine veganen Alternativen anbieten und Lebensmittelunverträglichkeiten nicht berücksichtigen können.