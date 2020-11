Eines Tages stranden zwei Pinguine an der Dracheninsel und fragen den kleinen Drachen Kokosnuss: „Wo geht es denn hier bitte zum Südpol?“ „Keine Ahnung!“ Da kann nur noch der Weihnachtsmann helfen. So erfahren Kokosnuss und seine Freunde von all den weihnachtlichen Herrlichkeiten. Ganz klar: das muss auch auf der Dracheninsel gefeiert werden.