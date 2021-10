Nachts. Schlafen? - Nein!...

"Leuchte, alter Mond, leuchte...", schreit der kleine Häwelmann und will, dass alle Welt ihn in seinem Rollenbett fahren sieht. Und der gute alte Mond begleitet ihn durch die Nacht in die Stadt, in den Wald, zum Rand der Welt bis in den Himmel; und der Häwelmann wirbelt die Sterne durcheinander! Doch die Nacht weicht dem Tage...

Nach der Vorlage von Theodor Storm mit Figuren in Häwelmanns kleiner Welt erzählt.

Idee, Ausstattung und Spiel: Oliver Köhler

Inszenierung: Angelika Maria Gök

Bildrechte: Luigi Consalvo