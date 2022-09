Nachts sollten alle Kinder schlafen.

Aber manche sind einfach nicht müde. "Mehr! Mehr!", ruft der kleine Häwelmann immerzu, als er in seinem Rollenbett liegt und alles schläft. Er kann einfach nicht einschlafen und will nur fahren! Da baut sich der Häwelmann ein Segel und bläst kräftig hinein. Schon rollt er durch das Zimmer, kopfüber die Wand hinauf und wieder hinunter und kurzerhand auf einem Mondstrahl durchs Fenster hinaus in die Nacht. Dort erlebt er eine abenteuerliche und fantastische Reise, die für Generationen von Kindern bis heute nichts von ihrer Faszination verloren hat! Der Märchenklassiker von Theodor Storm mit zartem Humor und viel Poesie sowie viel Liebe zum Detail in magischen Schattentheaterbildern neu umgesetzt.

Die Erwachsenen-Version dieser Inszenierung kennen vielleicht einige Zuschauer bereits vom letzten Festival. Zwischenzeitlich ist dieses clowneske Schattenspiel für Kinder entstanden, das wir einem jüngeren Publikum wegen seiner virtuosen Schattenbilder nicht vorenthalten wollten!