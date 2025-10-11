Der kleine Hase Moritz

Kindertheater

bis

Theater DERenDINGEn Derendinger Strasse 98, 72072 Landkreis Tübingen

Der kleine Hase Moritz (für alle ab 5 Jahren) Es war einmal ein kleiner Hase, der hieß Moritz und der hörte immer: Pass auf, es könnte Dir etwas zustoßen! Hunde können beißen.

Hunde können beißen. Es gibt Räuber und Gespenster. Im Wasser kann man ertrinken. Die Großen werden Dir weh tun! Also spielte er lieber mit dem allerkleinsten Hasenkind. Die anderen Hasenkinder lachten ihn aus. Bis zu dem Tag, an dem sich der Fuchs in das Hasendorf schlich... Ein Stück für alle, die schon mutig sind oder es noch werden wollen.

Info

Kinder & Familie
bis
