Blut, Blumen und Broadway-Sound: Mit „Der kleine Horrorladen“ präsentiert die Junge Bühne Sindelfingen ein ebenso schräges wie mitreißendes Kultmusical voller schwarzem Humor und eingängiger Songs. Im heruntergekommenen Blumenladen von Mr. Mushnik fristet der schüchterne Seymour ein tristes Dasein – heimlich verliebt in seine Kollegin Audrey. Als er eines Tages eine mysteriöse Pflanze entdeckt, scheint sich sein Schicksal zu wenden. Die exotische „Audrey II“ sorgt für Aufmerksamkeit, Kundschaft und Ruhm. Doch die sonderbare Pflanze hat einen unstillbaren Appetit – und der verlangt mehr als nur Wasser und Dünger …