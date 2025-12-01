Einmal im Monat werden Geschichten für Kindergartenkinder lebendig.

Im Anschluss findet eine Spiel- oder Bastelaktion statt. Mit dem japanischen Tischtheater Kamishibai oder einem Bilderbuchkino wird großformatig vorgelesen und erzählt. Die Veranstaltung dauert ca. 30-45 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Ortsbücherei ist an diesem Tag geöffnet und es darf gestöbert werden.

Der kleine Igel und der Weihnachtsschlitten

Der Weihnachtsmann ist krank. Der kleine Igel mit der roten Mütze setzt sich auf den Schlitten und verteilt in diesem Jahr die Geschenke. Leider geschehen ihm unterwegs ein paar Missgeschicke. Aber zum Glück helfen ihm seine Freunde.